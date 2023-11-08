Александр Емельяненко высказался о реванше Шлеменко — Илич

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал комментарий по поводу предстоящего поединка между своим соотечественником Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем. Бой состоится на турнире RCC 17 15 декабря в Екатеринбурге.

»Шлеменко очень мотивирован на победу в бою с Иличем, так как уверен в том, что проигрыш в первом бою был случайностью. Зная Сашу, могу сказать, что в этом бою он будет охотиться за нокаутом.

Но мне больше интересен бой Олейника. Имя соперника ещё не объявлено, но я знаю, что там есть несколько вариантов, — мне интересен любой из них, в том числе и сам Олейник. Готов драться с победителем данного противостояния, тем более я уже в неплохой форме. Любой весенний турнир RCC – я буду на пике», — сказал Емельяненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.