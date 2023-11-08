Клименко объяснил, почему реванш Шлеменко — Илич был организован не сразу

Глава RCC Николай Клименко объяснил, почему для организации реванша между российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем была выбрана дата 15 декабря. Противостояние состоится в рамках турнира RCC 17. Спортивное мероприятие пройдёт в Екатеринбурге.

«Большая пауза между боями тоже оправданна — мы провели поединок Шлеменко против Исмаилова, Илич смог залечить перелом руки, который получил в поединке в Сербии.

Последние полгода мы были с ним на связи, следили за состоянием здоровья, чтобы он мог выйти на реванш в максимальных кондициях», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Клименко высказал мнение, что для Шлеменко бой с Иличем будет принципиальным.