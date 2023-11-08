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Клименко объяснил, почему реванш Шлеменко — Илич был организован не сразу

Клименко объяснил, почему реванш Шлеменко — Илич был организован не сразу
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Глава RCC Николай Клименко объяснил, почему для организации реванша между российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем была выбрана дата 15 декабря. Противостояние состоится в рамках турнира RCC 17. Спортивное мероприятие пройдёт в Екатеринбурге.

«Большая пауза между боями тоже оправданна — мы провели поединок Шлеменко против Исмаилова, Илич смог залечить перелом руки, который получил в поединке в Сербии.

Последние полгода мы были с ним на связи, следили за состоянием здоровья, чтобы он мог выйти на реванш в максимальных кондициях», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Клименко высказал мнение, что для Шлеменко бой с Иличем будет принципиальным.

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