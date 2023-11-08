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Тайсон Фьюри — о себе и Фрэнсисе Нганну: Цыганский король и Африканский король

Тайсон Фьюри — о себе и Фрэнсисе Нганну: Цыганский король и Африканский король
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Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри ответил на недавние слова франко-камерунского бойца смешанных единоборств (ММА) Фрэнсиса Нганну. Ранее Нганну высказался о недавнем бое с Фьюри, поблагодарив его за согласие на противостояние.

«Цыганский король и Африканский король», — написал Фьюри в социальных сетях, добавив к сообщению смайл в виде рукопожатия.

Поединок Фьюри и Нганну состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.

Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов:

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