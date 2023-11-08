Фрэнсис Нганну объяснил, почему Тайсон Фьюри согласился на боксёрский бой с ним

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну высказался о недавнем поединке с прославленным британским боксёром Тайсоном Фьюри. Он прошёл 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри победил раздельным судейским решением.

«Я действительно хочу поблагодарить Тайсона Фьюри за его спортивное мастерство и за то, что он дал мне возможность провести боксёрский бой на самой большой арене в мире. В то время как некоторые слишком обеспокоены тем, как они будут выглядеть или что они могут потерять и что скажут другие, Тайсон встал и согласился на этот поединок. И сделал это из-за своей страсти к боям, а также для того, чтобы подарить болельщикам насыщенный событиями вечер. Я думаю, мы оба справились.

Какой же всё-таки отличный способ дебютировать в боксе и объединить два вида спорта, которые я люблю! Спасибо тебе, Цыганский король», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: