Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа рассказал, почему по-прежнему живёт с мамой

Энтони Джошуа рассказал, почему по-прежнему живёт с мамой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал, что до сих пор проживает вместе с мамой. По словам 34-летнего Энтони, вопрос семьи для него имеет первостепенное значение.

«Я всё ещё живу с мамой. В нашей культуре мы растём вместе с семьёй и поддерживаем наших родителей. С какой стати мне съезжать и оставлять свою маму одну ради какой-то девушки? Семья — это самое важное. Когда девушка встречается со мной, она выходит замуж не просто за меня, она выходит замуж за мою семью», — приводит слова Джошуа BBC.

Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе:

Материалы по теме
Поветкин был в сантиметрах от величия. Россиянин мог отобрать у Джошуа все пояса
Поветкин был в сантиметрах от величия. Россиянин мог отобрать у Джошуа все пояса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android