Энтони Джошуа рассказал, почему по-прежнему живёт с мамой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал, что до сих пор проживает вместе с мамой. По словам 34-летнего Энтони, вопрос семьи для него имеет первостепенное значение.

«Я всё ещё живу с мамой. В нашей культуре мы растём вместе с семьёй и поддерживаем наших родителей. С какой стати мне съезжать и оставлять свою маму одну ради какой-то девушки? Семья — это самое важное. Когда девушка встречается со мной, она выходит замуж не просто за меня, она выходит замуж за мою семью», — приводит слова Джошуа BBC.

Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе: