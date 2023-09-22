Поветкин был в сантиметрах от величия. Россиянин мог отобрать у Джошуа все пояса

Пять лет назад, 22 сентября 2018 года, на стадионе «Уэмбли» состоялся боксёрский вечер, где в главном событии турнира в ринге сошлись любимец местной публики, обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин. Для нашего соотечественника это был последний шанс в карьере завоевать основной пояс чемпиона мира, и Русский Витязь как никогда был близок к самой заветной цели.

В 2013 году Александр уже претендовал на чемпионские пояса, но тогда без шансов уступил Владимиру Кличко: Поветкин проиграл решением со счётом 104-119 на карточках всех судей. После этого Александр вышел на победную серию, дошёл до поединка за временный пояс по версии WBC с Бермейном Стиверном, но приключилась история с допингом и вылетом из рейтингов.

Казалось, что Поветкин уже больше никогда в карьере не будет претендовать на чемпионские пояса, но россиянин продолжал выступать, идти по другим версиям. Победив Андрея Руденко, Кристиана Хаммера и Дэвида Прайса, Русский Витязь в 39 лет получил ещё один титульный шанс.

Джошуа не смог договориться на объединительный бой с Деонтеем Уайлдером, который, кстати, и с Поветкиным не раз отказывался драться. В итоге Энтони обязали провести защиту против Русского Витязя. Конечно, россиянин подошёл к поединку андердогом, букмекеры практически не оставляли никаких шансов россиянину.

Но Поветкина это не смущало. Он вышел на бой, прекрасно понимая, что либо сейчас, либо уже никогда. И выдал такой старт поединка, что британская публика на «Уэмбли» была просто в шоке. Александр мог всё закончить уже в первом раунде: после пропущенных апперкота и левого хука Джошуа едва не присел на пол. Во втором раунде Поветкин разбил непобеждённому британцу нос. Александр выглядел свежо, набрасывался на Эй Джея с ударами с наскока, а Джошуа никак не мог контролировать Русского Витязя на дистанции. Поветкин грамотно перемещался, использовал маятники и раз за разом оказывался на ближней дистанции.

Но постепенно Александр стал уставать и замедляться, а Джошуа, который на момент боя был младше на 11 лет, наоборот, добавил в активности. Поветкин стал пропускать джебы британца, с которыми россиянин справлялся на старте поединка. Инициатива перешла к чемпиону, Джошуа сумел пристреляться и найти нужную для себя дистанцию. Поветкин же продолжал искать счастье во взрывных атаках, но они стали более медленными, и британец всё прекрасно видел.

В седьмом раунде Эй Джей на радость местной публике завершил поединок в свою пользу. Джошуа достал Поветкина мощным правым оверхендом, после чего Александр «поплыл». Несколько добивающих ударов от британца – и Русский Витязь оказался в тяжёлом нокдауне. С помощью канатов россиянин всё же поднялся, и рефери разрешил продолжить бой, но ненадолго. Британец тут же бросился в атаку, провёл серию точных ударов, на которые Поветкин уже не отвечал, и судья остановил избиение.

Джошуа одержал, наверное, логичную и ожидаемую победу, но 39-летний россиянин выглядел достойно, особенно в начале поединка. Отличная комбинация от Поветкина в первом раунде едва не завершилась для Джошуа провалом, а для россиянина – триумфом. Но спорт не любит сослагательного наклонения: Александр так и остался экс-претендентом на титул чемпиона мира и экс-обладателем временного пояса.