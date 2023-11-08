Павлович: в близких боях Джонса брало верх его имя

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович высказался о действующем чемпионе дивизиона и звезде организации, американце Джоне Джонсе (27-1).

«Он такой же человек, как и мы. Мы можем посмотреть его бои в 93 килограмма, где ребята очень хорошо справлялись. Он не проиграл ни одного поединка? Скажем так, там были очень близкие бои, и большое имя брало верх», — приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Джонс завоевал титул в тяжёлом весе в марте 2023 года, на турнире UFC 285 остановив в первом раунде француза Сириля Гана. Поединок стал для американца, отметившего в этом году 36-летие, первым с февраля 2020-го.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?