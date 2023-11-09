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Павлович: я готов к бою с Аспиналлом на все 100 процентов

Павлович: я готов к бою с Аспиналлом на все 100 процентов
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович высказался по поводу предстоящего поединка с Томом Аспиналлом.

«Чтобы находиться здесь, я проделал очень большую работу, вы всему тому свидетели, и я прекрасно понимаю, куда я иду и чего я хочу. Я знаю одно – я готов к этому бою на все 100 процентов, я готовился к ребятам, которые являются легендами этого спорта, и осталось совсем немного времени до того момента, когда закроется клетка», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Трансляцию поединка Павлович — Аспиналл можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход спортивного мероприятия будет «Чемпионат».

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