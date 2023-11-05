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UFC 295, Сергей Павлович — Том Аспиналл, Иржи Прохазка — Алекс Перейра, когда бой, где смотреть, дата боя, UFC 295 кард

UFC 295: Павлович прибыл за титулом, Прохазка возвращается спустя полтора года. LIVE
Яхья Гасанов
Сергей Павлович — Том Аспиналл, Прохазка — Перейра
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В карде также бой ещё одного россиянина.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт главный турнир этого месяца UFC 295, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой. В соглавном событии вечера за временный пояс в тяжёлой весовой категории сойдутся российский боец Сергей Павлович и Том Аспиналл.

Кроме того, в рамках предварительного карда пройдёт поединок ещё одного россиянина Вячеслава Борщёва, соперником которого станет Назим Садыхов из Азербайджана.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Главные детали чемпионского боя Павловича:
Павлович быстрее всех бьёт, а Аспиналл — побеждает. Изучаем, как сложится чемпионский бой
Павлович быстрее всех бьёт, а Аспиналл — побеждает. Изучаем, как сложится чемпионский бой

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Где смотреть турнир UFC 295 Когда состоится турнир UFC 295 Полный кард турнира UFC 295
Live Яхья Гасанов

😎Слава Борщёв получил новый контракт после предыдущего поединка

В UFC у россияна четыре поединка, в которых он потерпел два поражения. Тем не менее, после победы над Махешатом, Борщёв получил новый контракт с промоушеном. Будет и дальше радовать сочными нокаутами.

20:09 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 295

Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

20:07 Яхья Гасанов

😨 Аспиналл и Павлович идут абсолютно одинаково в UFC

Оба бойца накопили рекорда 6-1 в главном промоушене мира. Разница в том, что Павлович потерпел поражение на старте, а потом выдал шесть нокаутов в первом раунде. Аспиналл проиграл лишь из-за травмы Кёртису Блэйдсу, а остальные шесть боёв выиграл досрочно.

20:07 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир UFC 295

Турнир UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 6:00 мск.

20:07 Яхья Гасанов

👊🏽Напомним, что изначально турнир должны были возглавлять Джон Джонс и Стипе Миочич

Бой двух легендарных бойцов планировался ещё с начала года и был назначен на ноябрь. К сожалению, Джонс выбыл из-за травмы на восемь месяцев и титульный шанс выпал Павловичу и Аспиналлу. Правда пока лишь временный пояс.

20:07 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 295

Основной кард:

Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Сергей Павлович — Том Аспиналл

Джессика Андраде — Маккензи Дёрн

Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени

Пэт Сабатини — Диего Лопес

Предварительный кард:

Стив Эрцег — Алессандро Коста

Табата Риччи — Лупита Годинес

Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв

Деннис Бузукья — Джамал Эммерс

Джаред Гордон — Марк О. Мадсен

Джон Кастанеда — Кюн Хо Кан

Джошуа Ван — Кевин Борхас

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