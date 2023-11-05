UFC 295: Павлович прибыл за титулом, Прохазка возвращается спустя полтора года. LIVE

В карде также бой ещё одного россиянина.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт главный турнир этого месяца UFC 295, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой. В соглавном событии вечера за временный пояс в тяжёлой весовой категории сойдутся российский боец Сергей Павлович и Том Аспиналл.

Кроме того, в рамках предварительного карда пройдёт поединок ещё одного россиянина Вячеслава Борщёва, соперником которого станет Назим Садыхов из Азербайджана.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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