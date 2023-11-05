UFC 295: Павлович прибыл за титулом, Прохазка возвращается спустя полтора года. LIVE

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт главный турнир этого месяца UFC 295, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой. В соглавном событии вечера за временный пояс в тяжёлой весовой категории сойдутся российский боец Сергей Павлович и Том Аспиналл.
Кроме того, в рамках предварительного карда пройдёт поединок ещё одного россиянина Вячеслава Борщёва, соперником которого станет Назим Садыхов из Азербайджана.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😎Слава Борщёв получил новый контракт после предыдущего поединка
В UFC у россияна четыре поединка, в которых он потерпел два поражения. Тем не менее, после победы над Махешатом, Борщёв получил новый контракт с промоушеном. Будет и дальше радовать сочными нокаутами.
Где смотреть турнир UFC 295
Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😨 Аспиналл и Павлович идут абсолютно одинаково в UFC
Оба бойца накопили рекорда 6-1 в главном промоушене мира. Разница в том, что Павлович потерпел поражение на старте, а потом выдал шесть нокаутов в первом раунде. Аспиналл проиграл лишь из-за травмы Кёртису Блэйдсу, а остальные шесть боёв выиграл досрочно.
Когда состоится турнир UFC 295
Турнир UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 6:00 мск.
👊🏽Напомним, что изначально турнир должны были возглавлять Джон Джонс и Стипе Миочич
Бой двух легендарных бойцов планировался ещё с начала года и был назначен на ноябрь. К сожалению, Джонс выбыл из-за травмы на восемь месяцев и титульный шанс выпал Павловичу и Аспиналлу. Правда пока лишь временный пояс.
Полный кард турнира UFC 295
Основной кард:
Иржи Прохазка — Алекс Перейра
Сергей Павлович — Том Аспиналл
Джессика Андраде — Маккензи Дёрн
Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени
Пэт Сабатини — Диего Лопес
Предварительный кард:
Стив Эрцег — Алессандро Коста
Табата Риччи — Лупита Годинес
Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв
Деннис Бузукья — Джамал Эммерс
Джаред Гордон — Марк О. Мадсен
Джон Кастанеда — Кюн Хо Кан
Джошуа Ван — Кевин Борхас