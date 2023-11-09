Нганну высказался об интересе Уайлдера к участию в смешанных единоборствах

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мнением о желании бывшего чемпиона WBC в тяжёлой весовой категории Деонтея Уайлдера стать бойцом смешанных единоборств.

«Это обсуждается. Это то, что потенциально может произойти. Деонтей Уайлдер уже пару месяцев тренируется по смешанным единоборствам, потому что есть такая возможность. Ничего не предрешено, но некоторые вещи привлекли моё внимание, так что бой с ним имеет смысл.

Он действительно серьёзно относится к ММА. Многие люди говорят, что собираются что-то сделать в боксе и в ММА, но Деонтей Уайлдер очень заинтересован в ММА и даже готов вступить в клетку, чтобы участвовать только в ММА. Это будет тяжело. Он собирается стать другим зверем», — сказал Нганну в интервью MMA Fighting.