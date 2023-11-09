Деонтей Уайлдер сделал заявление по поводу своего перехода в UFC

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, что он собирается подписать контракт с UFC.

«Я думаю о том, чтобы заняться и тем, и другим — UFC и боксом. В UFC я буду опасным человеком в четырёхунцовых перчатках… Мне хочется подхватить крупное тело и ударить его, а затем забраться на него сверху и выбить из него всю дурь», — сказал Уалйдер в интервью Blue Blood Sports TV.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с британцем Энтони Джошуа. В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения.

Напомним, недавно чемпион UFC Фрэнсис Нганну перешёл в профессиональный бокс и провёл поединок с Тайсоном Фьюри, едва не одержав в нём победу.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: