Виталий Тарасов: UFC больше заинтересован в Аспиналле, но победит всё равно Павлович

Известный менеджер Виталий Тарасов поделился мнением о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

«Сергей Павлович против Тома Аспиналла — крутой бой с точки зрения спорта. Однозначно это шаг вперёд для всего тяжёлого веса. Встречаются два панчера, оба заканчивают бои в первых раундах, и у обоих рекорд в UFC 6-1.

Видно, что лига больше заинтересована в Аспинале, это хорошо прослеживается в доле промо на каждого бойца. Но тут всё понятно, Том — англоговорящий, понятен публике, UFC больше заинтересован в его продвижении.

Правда, если говорить о самом бое, то вижу Сергея фаворитом. Павлович страховал бой Джонс – Миочич, и, думаю, он будет лучше готов к бою, так как провёл более полноценный лагерь. Если говорить о психологии, на мой взгляд, Сергей ментально окреп и готов к тому, чтобы стать чемпионом. В его руках скрыта страшная мощь, и один из его оверхендов достигнет цели в ночь с субботу на воскресенье. Обязательно посмотрю этот бой», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.