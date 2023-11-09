Павлович богатеет на глазах. Даже Хабиб не зарабатывал столько за минуту в клетке!

В ночь с 11 на 12 ноября состоится грандиозный номерной турнир UFC 295. Он пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Особенный интерес привлекает поединок, в котором сойдутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Они будут сражаться за временный чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Сергей наконец-то получил долгожданный титульный шанс. Конечно, постоянный пояс пока находится на плече Джона Джонса. Но даже временный может стать великолепным шагом вперёд для российского богатыря. А ещё поединок с Аспиналлом совершенно точно станет грандиозным прорывом в финансовом плане. С точки зрения денег Павлович пока исключительно прибавляет, причём делает это стремительно.

Сергей стартовал в UFC с поражения от Алистара Оверима. И, говоря откровенно, первый гонорар бойца получился довольно скромным – $ 13,5 тысяч. Сам выход принёс Павловичу $ 10 тысяч, остальное получилось набрать на выплатах от спонсоров. Для сравнения, первый выход Хабиба в клетку UFC принёс Орлу $ 21 тысячу за выход и столько же — за победу.

Однако уже во втором поединке доходы Сергея стремительно выросли. Во-первых, боец получил $ 23,5 тысячи за сам бой, а ещё $ 50 тысяч принес бонус за выступление вечера. Если же вспоминать второй бой Хабиба, всё выглядело намного скромнее. $ 24 тысячи Нурмагомедов заработал за выход, ровно столько же — за победу.

Павлович буквально подкупал боссов UFC, которые быстро продемонстрировали, что готовы платить за зрелище очень много. А дальше гонорары стали расти с невероятной скоростью. Бой с Шамилем Абдурахимовым принёс $ 103 тысячи, с Дерриком Льюисом – $ 124,5 тысячи, а с Таем Туивасой – $ 355 тысяч! Практически каждую гарантированную выплату россиянин подкреплял бонусами.

А в апреле нынешнего года издание SportsGrail сообщило, что Павлович получил за поединок с Кёртисом Блэйдсом $ 465 тысяч ($ 350 тысяч – за выход, $ 100 тысяч – бонус за победу и $ 15 тысяч – спонсорские выплаты). Любопытно, что соглашающиеся драться с Сергеем соперники также не бедствуют. По подсчётам зарубежных изданий, гонорар самого Блэйдса составил $ 420 тысяч – очень солидная сумма.

Очень интересно посчитать и то, сколько Павлович зарабатывает в UFC за минуту. Всё-таки его поединки получаются очень быстрыми. Если верить полученным данным, за карьеру в лучшей лиге мира Сергей успел заработать $ 1 млн 134,5 тысячи. И всё это за 16 минут 38 секунд. В среднем россиянин получает $ 68 тысяч за минуту – шикарный показатель! Учитывая затяжной характер боёв Хабиба, средний результат там был намного скромнее.

Скорее всего, Аспиналл также получит солидный гонорар. Судя по тому, как организация озолотила Блэйдса. Конечно, до показателей Джонса и Стипе Миочича, которые давно выступают в статусе легенд и суперзвёзд, парням далеко. Но Сергей и Том точно сорвут «жирный» чек. А ещё могут сделать важнейший шаг к самому денежному бою в своей карьере – противостоянию с великим Джоном Джонсом.