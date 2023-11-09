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UFC 295: Сергей Павлович – Том Аспиналл, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время боя, деньги и гонорары, ставки

Павлович богатеет на глазах. Даже Хабиб не зарабатывал столько за минуту в клетке!
Сергей Сорокин
Павлович богатеет на глазах
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К солидным гарантированным гонорарам россиянин прибавляет и бонусы.

В ночь с 11 на 12 ноября состоится грандиозный номерной турнир UFC 295. Он пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Особенный интерес привлекает поединок, в котором сойдутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Они будут сражаться за временный чемпионский пояс в тяжёлом весе.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл

Сергей наконец-то получил долгожданный титульный шанс. Конечно, постоянный пояс пока находится на плече Джона Джонса. Но даже временный может стать великолепным шагом вперёд для российского богатыря. А ещё поединок с Аспиналлом совершенно точно станет грандиозным прорывом в финансовом плане. С точки зрения денег Павлович пока исключительно прибавляет, причём делает это стремительно.

Все самые интересные события предстоящего турнира:
UFC 295: Павловичу нужен титул! Надо только вырвать его из рук цепкого британца. LIVE
Live
UFC 295: Павловичу нужен титул! Надо только вырвать его из рук цепкого британца. LIVE

Сергей стартовал в UFC с поражения от Алистара Оверима. И, говоря откровенно, первый гонорар бойца получился довольно скромным – $ 13,5 тысяч. Сам выход принёс Павловичу $ 10 тысяч, остальное получилось набрать на выплатах от спонсоров. Для сравнения, первый выход Хабиба в клетку UFC принёс Орлу $ 21 тысячу за выход и столько же — за победу.

Однако уже во втором поединке доходы Сергея стремительно выросли. Во-первых, боец получил $ 23,5 тысячи за сам бой, а ещё $ 50 тысяч принес бонус за выступление вечера. Если же вспоминать второй бой Хабиба, всё выглядело намного скромнее. $ 24 тысячи Нурмагомедов заработал за выход, ровно столько же — за победу.

Больше интересных подробностей о гонорарах звёзд UFC:
Раскрыты реальные зарплаты звёзд UFC. Конор купался в деньгах, Джонс был скромнее
Раскрыты реальные зарплаты звёзд UFC. Конор купался в деньгах, Джонс был скромнее

Павлович буквально подкупал боссов UFC, которые быстро продемонстрировали, что готовы платить за зрелище очень много. А дальше гонорары стали расти с невероятной скоростью. Бой с Шамилем Абдурахимовым принёс $ 103 тысячи, с Дерриком Льюисом – $ 124,5 тысячи, а с Таем Туивасой – $ 355 тысяч! Практически каждую гарантированную выплату россиянин подкреплял бонусами.

А в апреле нынешнего года издание SportsGrail сообщило, что Павлович получил за поединок с Кёртисом Блэйдсом $ 465 тысяч ($ 350 тысяч – за выход, $ 100 тысяч – бонус за победу и $ 15 тысяч – спонсорские выплаты). Любопытно, что соглашающиеся драться с Сергеем соперники также не бедствуют. По подсчётам зарубежных изданий, гонорар самого Блэйдса составил $ 420 тысяч – очень солидная сумма.

Очень интересно посчитать и то, сколько Павлович зарабатывает в UFC за минуту. Всё-таки его поединки получаются очень быстрыми. Если верить полученным данным, за карьеру в лучшей лиге мира Сергей успел заработать $ 1 млн 134,5 тысячи. И всё это за 16 минут 38 секунд. В среднем россиянин получает $ 68 тысяч за минуту – шикарный показатель! Учитывая затяжной характер боёв Хабиба, средний результат там был намного скромнее.

Яркая жизнь предстоящего соперника Сергея:
Чуть не ушёл из MMA, а теперь бьётся за пояс с Павловичем. Удивительная история Аспиналла
Чуть не ушёл из MMA, а теперь бьётся за пояс с Павловичем. Удивительная история Аспиналла

Скорее всего, Аспиналл также получит солидный гонорар. Судя по тому, как организация озолотила Блэйдса. Конечно, до показателей Джонса и Стипе Миочича, которые давно выступают в статусе легенд и суперзвёзд, парням далеко. Но Сергей и Том точно сорвут «жирный» чек. А ещё могут сделать важнейший шаг к самому денежному бою в своей карьере – противостоянию с великим Джоном Джонсом.

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