Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович — Том Аспиналл: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Сергей Павлович — Том Аспиналл: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
Комментарии

В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в соглавном поединке которого сразятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. Бойцы поспо рят за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории.

Противостояние можно будет увидеть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход спортивного шоу будет «Чемпионат».

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович бился с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке победил Марчина Тыбуру, представляющего Польшу.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 295: лучшие тяжеловесы мира впервые сойдутся лицом к лицу. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 295: лучшие тяжеловесы мира впервые сойдутся лицом к лицу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android