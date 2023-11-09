Сергей Павлович — Том Аспиналл: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в соглавном поединке которого сразятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. Бойцы поспо рят за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории.

Противостояние можно будет увидеть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход спортивного шоу будет «Чемпионат».

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович бился с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке победил Марчина Тыбуру, представляющего Польшу.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?