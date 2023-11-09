Остаётся два дня до главного турнира этого месяца.

Пресс-конференция UFC 295: Павлович встретится с Аспиналлом перед битвой за пояс. LIVE

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 295, главным событием которого станет бой за титул в полутяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, представляющим Чехию.

В соглавном бою вечера россиянин Сергей Павлович оспорит временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе с британцем Томом Аспиналлом.

Сегодня, 9 ноября, пройдёт пресс-конференция, в рамках которой участники двух главных боёв смогут встретиться лицом к лицу и ответить на вопросы журналистов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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