Аспиналл — о бое с Павловичем: если я положу кого-нибудь на спину, ему конец

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Он состоится в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Его нокаутировали в начале карьеры. Но в то же время это ММА, тяжёлая весовая категория. Когда такой большой парень, как Алистар Оверим, наносит по тебе удары руками и локтями, подняться непросто. Но если я положу кого-нибудь на спину, ему придёт конец», — сказал Аспиналл на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Сергей победил нокаутом американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в последнем бою одолел поляка Марчина Тыбуру.

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