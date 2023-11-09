Павлович выделил сильные стороны Аспиналла перед боем на UFC 295

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о предстоящем поединке с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Их бой пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Спасибо Тому за высокую оценку. Конечно, он и сам очень опасен, потому что может и подраться, и побороться. Он опасен, и мы воспринимаем его на все сто процентов, никаких поблажек не оставляем», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Напомним, в последнем поединке Павлович отправил в нокаут американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в последнем бою одолел Марчина Тыбуру из Польши.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?

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