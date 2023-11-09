Том Аспиналл назвал слабое место Сергея Павловича

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл поделился мнением о слабых сторонах россиянина Сергея Павловича, с которым он проведёт следующий поединок.

«Он понятия не имеет, что я могу предложить. Мы видели его на спине минимальное количество времени. Судя по тому, что мне удалось посмотреть, он выглядел в таком положении, если честно, не очень хорошо», — сказал Аспиналл на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, бой Павловича и Аспиналла пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

В последнем поединке Сергей нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в последнем бою одолел Марчина Тыбуру из Польши.

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