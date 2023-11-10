«У нас обоих большие головы, а это мечта для панчера». Аспиналл — о бое с Павловичем

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл дал комментарий по поводу предстоящего поединка с россиянином Сергеем Павловичем. Он состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 295. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США).

«У меня не было много времени, чтобы подумать об этом поединке, всё происходило очень быстро. Павлович — самый опасный парень в UFC, у нас обоих большие головы, а это мечта для панчера», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

В последнем поединке Сергей нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в последнем бою одолел Марчина Тыбуру из Польши.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?