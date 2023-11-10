Том Аспиналл рассказал, что понял в ММА благодаря прошлой травме

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл высказался о своей травме, полученной в поединке с Кёртисом Блэйдсом летом прошлого года.

«Во время травмы я многое узнал о себе и понял, что большим парням нужно тренироваться с большими парнями. Хочу сосредоточиться на том, чтобы стать чемпионом UFC в тяжёлом весе. Та травма была неким замаскированным благословением для меня», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 295 Аспиналл проведёт поединок с россиянином Сергеем Павловичем. Бойцы поспорят за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории.

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