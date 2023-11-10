Сергей Павлович и Том Аспиналл провели битву взглядов перед боем на UFC 295

В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в соглавном поединке которого встретятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. В преддверии противостояния состоялась битва взглядов, участие в которой приняли оба спортсмена.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC во "Вконтакте".

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе, Павлович дрался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке победил Марчина Тыбуру, представляющего Польшу.

Ранее Павлович выделил сильные стороны Аспиналла.