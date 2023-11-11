Павлович — Аспиналл: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в соглавном событии которого поединок проведут россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. Спортсмены сразятся за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории.

Противостояние можно будет увидеть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного шоу.

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, а основной кард начнётся в 6:00 мск. Сергей и Том выйдут в октагон ориентировочно в 7.30 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться предыдущие бои.

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