Павлович ответил, стоит ли ожидать нокаута в поединке с Аспиналлом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, разговаривая с Майклом Биспингом, высказался о готовности провести против Тома Аспиналла полный бой, длительностью в пять раундов.

«Будет ли нокаут? Я всегда говорю, что готовлюсь на полный бой, на все пять раундов. Нокаут — такая штука, которую невозможно запланировать, она приходит неожиданно. Так что посмотрим», — заявил Павлович в интервью на Youtube-канале Майкла Биспинга.

Отметим, что оба бойца выделяются скоротечностью своих поединков. Все семь поединков, в которых Павлович принимал участие в промоушене, закончились в первом раунде. Все бои Аспиналла также завершались досрочно в первом раунде, лишь один во втором раунде.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдёт в рамках UFC 295 в ночь на 12 ноября.