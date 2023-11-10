Сергей Павлович рассказал, что делал со своими обидчиками в детстве

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, вспомнил про уличные драки в детстве.

«Дрался ли я на улице в детстве? Да, приходилось драться. Мы росли в маленьком посёлке, где, скажем так, своё мужское нужно было отстаивать кулаками: если ты слабый, то не сможешь сходить куда-нибудь нормально. Другие должны знать, что ты можешь за себя постоять.

Побеждали ли меня на улице? Разное бывало. Но если я проигрывал, у меня это заседало [в голове], я начинал упорно пахать, а потом говорил [обидчику]: «Пойдём, братишка», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

В ночь с 11 на 12 ноября мск Сергей проведёт поединок с британцем Томом Аспиналлом. Противостояние состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?