Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крюков: у Павловича кулаки, как моя голова, зарядит удар, и любой на этой планете упадёт

Крюков: у Павловича кулаки, как моя голова, зарядит удар, и любой на этой планете упадёт
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Крюков поделился мнением о сильных сторонах своего соотечественника Сергея Павловича. В ночь с 11 на 12 ноября мск Сергей проведёт поединок с британцем Томом Аспиналлом. Противостояние состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Павлович реально большой, он много весит. Его сильный удар идёт от его недюжинной физической природной силы. Это человек, который с таким большим собственным весом подтягивается на турнике в 25-килограммовом бронежилете 20 или более раз. И в целом у него кулаки, как моя голова. Серёга – суперприродный тяж. У него скелет устроен так, что он очень здоровый и мощный, тяжёлые кости у него. Даже если Серёга махнёт рукой, там мало не покажется. Если зарядит свой удар, то любой человек на этой планете упадёт», — приводит слова Крюкова Legalbet.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?

Материалы по теме
Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE
Live
Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android