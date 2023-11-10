Крюков: у Павловича кулаки, как моя голова, зарядит удар, и любой на этой планете упадёт

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Крюков поделился мнением о сильных сторонах своего соотечественника Сергея Павловича. В ночь с 11 на 12 ноября мск Сергей проведёт поединок с британцем Томом Аспиналлом. Противостояние состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Павлович реально большой, он много весит. Его сильный удар идёт от его недюжинной физической природной силы. Это человек, который с таким большим собственным весом подтягивается на турнике в 25-килограммовом бронежилете 20 или более раз. И в целом у него кулаки, как моя голова. Серёга – суперприродный тяж. У него скелет устроен так, что он очень здоровый и мощный, тяжёлые кости у него. Даже если Серёга махнёт рукой, там мало не покажется. Если зарядит свой удар, то любой человек на этой планете упадёт», — приводит слова Крюкова Legalbet.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?