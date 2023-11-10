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Майкл Биспинг дал прогноз на бой Павлович — Аспиналл на UFC 295

Майкл Биспинг дал прогноз на бой Павлович — Аспиналл на UFC 295
Сергей Павлович
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал прогноз на бой в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Том будет стараться атаковать первым. А когда ты выбрасываешь удары, Сергею придётся их блокировать. Если ты блокируешь удары, то ты сам не пытаешься атаковать. Думаю, это будет главным оружием. Движение на ногах, удары по разным частям тела, а затем тейкдаун. Это станет началом конца для Павловича. Аспиналл возьмёт титул временного чемпиона в тяжёлом весе», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск Павлович будет сражаться с Аспиналлом за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Поединок пройдёт в Нью-Йорке на известной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл
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