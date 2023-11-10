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Том Аспиналл оказался тяжелее Сергея Павловича перед боем на UFC 295

Том Аспиналл оказался тяжелее Сергея Павловича перед боем на UFC 295
Сергей Павлович
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В Нью-Йорке перед турниром UFC 295 прошла процедура взвешивания, в которой принимали участие россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл.

Результаты взешивания: Павлович показал вес в 117,84 кг, а Аспиналл оказался тяжелее — 118,66 кг.

31-летний Павлович будет сражаться с Аспиналлом за временный пояс чемпиона тяжёлой весовой категории в UFC.

Отметим, в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе, Павлович дрался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке победил Марчина Тыбуру, представляющего Польшу.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск Сергей проведёт поединок с британцем Томом Аспиналлом. Противостояние состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

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