UFC 295: расписание боёв и кард участников, когда начало

В ночь с 11 на 12 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 295. В главном событии вечера сразятся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра, которые будут драться за титул в полутяжёлом весе UFC.

Полный кард турнира UFC 295 и расписание боёв:

8:00 – Иржи Прохазка – Алекс Перейра;

7:30 – Сергей Павлович – Том Аспиналл;

7:00 – Джессика Андраде – Маккензи Дерн;

6:30 – Мэтт Фревола – Бенуа Сен-Дени;

6:00 – Диего Лопес – Пэт Сабатини;

5:30 – Назим Садыхов – Вячеслав Борщёв;

5:00 –Табата Риччи – Лупита Годинес;

4:30 – Матеуш Ребецки – Рузвельт Робертс;

4:00 – Стив Эрцег – Алессандро Коста;

3:30 – Джаред Гордон – Марк О. Мадсен;

3:00 – Джон Кастанеда – Кюн Хо Кан;

2:30 – Джошуа Ван – Кевин Борхас;

2:00 – Деннис Бузукья – Джамал Эммерс.

Отметим, что в турнире принимают участие два россиянина: Сергей Павлович и Вячеслав Борщёв.