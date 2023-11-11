Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор вернётся в UFC

Директор UFC Дана Уайт рассказал, когда бывший чемпион американского промоушена Конор Макгрегор сможет провести бой в UFC.

«Я вчера разговаривал с Конором. У него всё хорошо, он полностью готов. Ему нужно будет подождать шесть месяцев, чтобы вернуться в пул тестирования на допинг», – сказал Уайт в интервью Adam’s Apple.

Тем самым Уайт сообщил, что Макгрегор может провести поединок в UFC в первой половине 2024 года.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что бой между Майклом Чендлером и Макгрегором может состояться ближайшей зимой.

Отметим, что Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.