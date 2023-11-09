Кормье: на UFC 300 необходим бой Макгрегора и Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье заявил, что для юбилейного ивента UFC 300 необходима масштабная вывеска, такая как Конор Макгрегор против Майкла Чендлера, и объяснил свой выбор.

«На UFC 100 были Брок [Леснар] и Жорж [Сен-Пьер]. На UFC 200 тоже был Брок, и должны были быть я и [Джон] Джонс, но в итоге были я, Андерсон Силва, Брок и другие громкие имена. Брок Леснар больше недоступен, поэтому, думаю, нам нужен бой Конора Макгрегора против Майкла Чендлера.

Майкл Чендлер теперь получит шанс в главном событии. Боже, насколько безумно то, что Майкл Чендлер возглавит UFC 300? Он из Bellator, бро… Ты получаешь лишь один шанс произвести правильное первое впечатление. Майклу Чендлеру это удалось, и он сделал это очень хорошо. Конор Макгрегор подерётся с ним, это поднимет его до высокого уровня», — сказал Кормье в интервью ESPN US.