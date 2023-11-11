Павлович — Аспиналл: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:30 мск

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В соглавном событии российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович встретится с британцем Томом Аспиналлом.

Сергею Павловичу 31 год. Россиянин выступает в сильнейшей организации мира с 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.

Трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного шоу.

Начало турнира UFC 295 в 2:00 по московскому времени, основной кард стартует в 6:00 мск. Начало боя Павлович – Аспиналл примерно в 7:30 мск.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?