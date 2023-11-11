Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон дал прогноз на бой Павловича и Аспиналла

Деметриус Джонсон дал прогноз на бой Павловича и Аспиналла
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг), именитый американец Деметриус Джонсон высказался о предстоящем поединке тяжеловесов Сергея Павловича и Тома Аспиналла, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Это новое поколение тяжеловесов. Оба парня атлетичные, у обоих есть досрочные победы. И оба способны сражаться из любой позиции, это и является их отличительной чертой. Это отличает их от Сириля Гана, Кёртиса Блэйдса и остальных в дивизионе.

Всё зависит от того, кто лучше реализует план на бой, кто лучше справится с трудностями. Оба дерутся динамично и не повторяются в своих действиях. Моим выбором будет Сергей Павлович», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Павлович объяснил, почему не борется в своих боях
Материалы по теме
UFC 295: Павлович и Аспиналл — короли финишей! Будет очередной яркий нокаут? LIVE
Live
UFC 295: Павлович и Аспиналл — короли финишей! Будет очередной яркий нокаут? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android