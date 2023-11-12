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71% пользователей «Чемпионата» считают, что Павлович нокаутирует Аспиналла

71% пользователей «Чемпионата» считают, что Павлович нокаутирует Аспиналла
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Через час, около 7:30 мск, начнётся соглавный боя турнира по смешанным единоборствам UFC 295, участие в котором примут россиянин Сергей Павлович и британский боец Том Аспиналл. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами опроса, состоявшегося вчера, 11 ноября, по поводу результата матча.

Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.

Аспиналл в последнем поединке одолел поляка Марчина Тыбуру. Сейчас Том четвёртый в рейтинге тяжеловесов.

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