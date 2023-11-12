Андраде нокаутировала Дерн во втором раунде на UFC 295

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В рамках основного карда сошлись бразильянка Джессика Андраде и американка Маккензи Дерн. В итоге Андраде смогла нокаутировать соперницу во втором раунде.

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