Андраде нокаутировала Дерн во втором раунде на UFC 295
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В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В рамках основного карда сошлись бразильянка Джессика Андраде и американка Маккензи Дерн. В итоге Андраде смогла нокаутировать соперницу во втором раунде.
UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Джессика Андраде (W) - Маккензи Дерн
12 ноября 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Джессика Андраде
Окончено
TKO
Маккензи Дерн
Новость дополняется
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