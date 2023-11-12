Танцы вприсядку и лезгинка на двоих. Борщёв и Садыхов замахнулись на бой года в UFC

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» проходит крупный турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В рамках предварительного карда прошёл поединок между российским бойцом Вячеславом Борщёвым и представителем Азербайджана Назимом Садыховым.

Для Борщёва это уже пятый поединок в рамках промоушена. Российский боец дебютировал в UFC в начале прошлого года и выиграл эффектным нокаутом у Дакоты Буш, после чего потерпел два поражения единогласным решением от Майка Дэвиса и Марка Диакези. Эти поединки подсветили серьёзные проблемы Вячеслава с борьбой, но в своём последнем поединке в мае этого года он без шансов разобрал Махешате Хасайера, даже несмотря на травму глаза, полученную по ходу первого раунда. После победы Борщёв получил новый контракт с организацией, и бой с Садыховым стал первым по новому соглашению. И, по словам Славы Клауса, он продолжал работать над борьбой в лагере.

В свою очередь, Назим пробивался в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. В августе 2022 года он нокаутировал Ахмада Сухаила Хасанзада и заслужил приглашение в лучший ММА-промоушен мира. К поединку с Борщёвым Садыхов подходил в ранге фаворита и на серии из двух побед в UFC. Обе были добыты досрочно — Эван Элдер был нокаутирован, а Терренса Маккини азербайджанец задушил. Ну а общая победная серия Садыхова до встречи с россиянином составляла семь поединков.

Борщёв начал с силовых стопперов по ногам и держал дистанцию. На исходе первой минуты Садыхов подхватил хай-кик Вячеслава, но не смог перевести россиянина на канвас. Борщёв прекрасно контратаковал и пробивал разные этажи. Не забывал россиянин и про высекающие лоу-кики, от которых Садыхов буквально терял равновесие. Вячеслав выпускал мощные серии, отрабатывая и по корпусу. Резкие и хлёсткие удары были проблемой для Назима, который периодически отвечал, но принимал куда больше урона.



Второй раунд Садыхов начал активнее и пошёл в атаку, но Борщёв прекрасно реагировал и находил ответ на любой выпал. Шикарные лоу-кики, мощные удары в корпус и серийные атаки в голову. Скорость Вячеслава была на другом уровне, он просто перерабатывал своего оппонента. Однако в середине раунда у Садыхова прошёл тяжёлый удар, от которого российский боец закачался, а от последующего хай-кика упал на канвас. Чудом Борщёв выжил в этом эпизоде, но не восстановился и каждый удар азербайджанца становился большой проблемой. Мешало и то, что после одного из локтей у Вячеслава открылась сечка и кровь заливала ему лицо. Тем не менее, Слава Клаус дожил до финального раунда.

Третий раунд начался спокойнее, Садыхов пытался сводить бой в борьбу, но Борщёв восстановился и начал снова перебивать соперника. Вернулись резкие серии, вернулись удары по корпусу и уже у Назима были проблемы. Борьба не спасала, потому что Вячеслав находил силы подниматься. Роскошный, очень яркий поединок, в котором Борщёв показал и ударку, и улучшившуюся защиту от борьбы, и характер. Это было настоящее шоу от бойцов.

В итоге, бой завершился ничьей решением большинства судей. Борщёв сумел вытащить поединок, в котором пришлось по-настоящему выживать, это заслуживает уважения. Ну а после объявления результата Борщёв и Садыхов станцевали лезгинку поямо в октагоне, потом Вячеслав пошёл вприсядку. На такой приятной ноте завершилось кровавое побоище, достойное бонуса за лучший бой вечера, а то и звания «бой года».