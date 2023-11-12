Аспиналл прокомментировал победу над Павловичем и завоевание временного пояса

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В соглавном бою российский тяжеловес Сергей Павлович сразился за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом. Поединок завершился досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

После боя британец прокомментировал свою победу. «Это были абсолютно безумные две с половиной недели. Запомните, если у вас есть возможность что-то сделать, обязательно используйте этот шанс. Сергей – большой и очень страшный парень. Но я всегда верил и продолжаю верить в себя. Посвящаю этот пояс моему папе», — сказал Аспиналл после боя.

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения. До этого поединка Павлович шёл на победной серии из шести боёв.