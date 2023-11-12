Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дай мне бой мечты». Аспиналл обратился к Джонсу после победы над Павловичем

«Дай мне бой мечты». Аспиналл обратился к Джонсу после победы над Павловичем
Том Аспиналл
Комментарии

Британский боец Том Аспиналл заявил, что желает провести следующий поединок против американца Джона Джонса, после того как победил россиянина Сергея Павловича в битве за временный пояс в тяжёлом весе UFC.

«Хочу драться с Джоном Джонсом. Знаю, что есть много претендентов, но хочу биться именно с ним. Джон, пожалуйста, дай мне эту возможность. Дай мне мой бой мечты», – сказал Аспиналл на пресс-конференции после победы над Павловичем.

Напомним, ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Материалы по теме
Джон Джонс поздравил Тома Аспиналла после победы над Сергеем Павловичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android