«Дай мне бой мечты». Аспиналл обратился к Джонсу после победы над Павловичем

Британский боец Том Аспиналл заявил, что желает провести следующий поединок против американца Джона Джонса, после того как победил россиянина Сергея Павловича в битве за временный пояс в тяжёлом весе UFC.

«Хочу драться с Джоном Джонсом. Знаю, что есть много претендентов, но хочу биться именно с ним. Джон, пожалуйста, дай мне эту возможность. Дай мне мой бой мечты», – сказал Аспиналл на пресс-конференции после победы над Павловичем.

Напомним, ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).