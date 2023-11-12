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Сергей Павлович сделал первое заявление после поражения от Аспиналла

Сергей Павлович сделал первое заявление после поражения от Аспиналла
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович прокомментировал досрочное поражение в поединке с британцем Томом Аспиналлом, который состоялся сегодня, 12 ноября, на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Хочу реванш, может не сразу, но моя цель взять реванш против Тома. Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урона своему здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар.

Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем. Вижу вашу поддержку, всем спасибо!» — написал Павлович в своём телеграм-канале.

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