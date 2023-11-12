Мечта о втором российском поясе UFC уничтожена. Аспиналл без подготовки снёс Павловича

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл ярчайший турнир UFC 295. Особенное внимание привлекал соглавный поединок, в котором сошлись Сергей Павлович и Том Аспиналл. На кону в противостоянии тяжеловесов стоял временный чемпионский титул.

Никакой конкурентной борьбы, к сожалению, не получилось. Англичанину потребовалось всего 69 секунд, чтобы оформить красивый финиш. А россиянину пока пришлось распрощаться с мечтой о чемпионском титуле. Пояс оказался на плече Аспиналла, который подтвердил ожидания многих экспертов. Том в очередной раз продемонстрировал, каким талантом и мастерством он обладает.

Перед стартом боя соперники выглядели очень контрастно. Аспиналл расслабленно прошагал в октагон под песню Englishman In New York в исполнении Стинга. А вот Павлович выглядел слишком напряжённо. По его глазам было видно, что в мыслях исключительно чемпионский пояс. И сложилось ощущение, что Сергей попросту перегорел. На старте поединка он выглядел скованно, боялся допустить фатальную ошибку. К сожалению, именно это и сыграло злую шутку. Пропущенная убойная «двоечка» от Тома достигла цели, после чего англичанин оформил надёжное добивание. Победа получилась максимально уверенной.

Ещё более обидно всё это выглядит, учитывая разницу в подготовке спортсменов. Павлович заранее знал, что будет страховать поединок Джона Джонса и Стипе Миочича. Поэтому проводил полноценный тренировочный лагерь, подходил к турниру в оптимальном функциональном состоянии. А Аспиналл согласился выйти в октагон за две с половиной недели до битвы за временный пояс. Перед поединком Том даже признавался, что практически не готовился к россиянину. А в итоге вышел и за 69 секунд финишировал соперника.

Том Аспиналл временный чемпион UFC в тяжёлом весе «Это были абсолютно безумные две с половиной недели. Запомните, если у вас есть возможность что-то сделать, обязательно используйте этот шанс. Сергей — большой и очень страшный парень. Но я всегда верил и продолжаю верить в себя. Посвящаю этот пояс моему папе».

Теперь над вторым российским чемпионским поясом UFC повис большой знак вопроса. Казалось, что Павлович подобрался к нему максимально близко, а все остальные, напротив, отдалились. Магомед Анкалаев, скорее всего, проведёт реванш с Джонни Уокером, в котором ни о каком титуле речи не будет и идти. Серьёзные надежды были на легчайший вес. Но, похоже, Пётр Ян далеко отодвинут от чемпионской гонки. А травма сломала все планы Умара Нурмагомедова. Не совсем понятно, когда именно россиянин вернётся в клетку. Да и сразу после простоя придётся провести хотя бы один поединок, чтобы получить титульный шанс.

В остальных весах всё ещё более грустно, поэтому пока мечта о втором титуле UFC для россиян становится призрачной. Но важно пристально следить за тем, как поведёт себя Джонс. Вполне реален вариант, при котором легендарный ветеран освободит чемпионский пояс, а затем завершит карьеру. И тогда Павлович может поквитаться с Аспиналлом в реванше. Но будет очень важно провести работу над ошибками, чтобы история не повторилась.