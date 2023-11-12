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Олейник назвал причину поражения Павловича в бою с Аспиналлом

Олейник назвал причину поражения Павловича в бою с Аспиналлом
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Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, прокомментировал поражение соотечественника Сергея Павловича в бою с британцем Томом Аспиналлом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде.

«Проиграл он за счёт необычной скорости Аспиналла. Для тяжеловеса у него очень крутая скорость. Он очень быстро перемещается. Сергей был нормально готов и собран, но в какой-то момент показалось, что он пересобран и чуть-чуть из-за этого зажат. Он где-то ждал напора от Аспиналла, а его не было. Он работает как скорпион: на дистанции делает очень длинный и резкий укол, и отскакивает. Было видно, что Сергей по нему попал и чуть-чуть парень растерялся, но британец собрался, попрыгал и нанёс свой удар», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

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