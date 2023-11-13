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В команде Ломаченко сделали заявление о его следующем бое

В команде Ломаченко сделали заявление о его следующем бое
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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 KO), сообщил, что его подопечный вернётся на ринг в феврале. Анонс состоится в ближайшие дни.

«Прямо сейчас бой за титул невозможен. Ломаченко должен подраться в феврале. Анонс должен состояться в ближайшие несколько дней», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Девину Хейни (30-0, 15 KO), что вызвало споры. В команде украинца заявили о желании провести реванш, однако Хейни перешёл в следующий дивизион.

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