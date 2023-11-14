В RCC отреагировали на слухи о бое Магомеда Исмаилова и Даррена Тилла

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов отреагировал на слухи о боксёрском поединке Магомеда Исмаилова против Даррена Тилла.

«В принципе, бой Штыркова против Исмаилова прошёл неплохо, был большой интерес к этому бою. Можно продолжать историю подобных противостояний, но соперника должны определять организаторы, а не боксёры. Если мы договоримся [с Магомедом Исмаиловым] о другом сопернике, то его выступление на турнире RCC в 2024 году вполне возможно», — приводит слова Титова пресс-служба RCC.

Напомним, Тилл решил покинуть UFC в 2023 году, потерпев пять поражений в последних шести боях. В своём последнем выступлении на турнире UFC 282 в декабре британец уступил удушающим приёмом в третьем раунде южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.