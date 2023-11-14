Стерлинг объяснил свою позицию по поводу возможного поединка с Каттаром

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг дал комментарий по поводу возможного поединка с Келвином Каттаром.

«Каттар крупный парень. Он смог одолеть Гигу Чикадзе. Я хорошо чувствую себя в полулёгком весе, но когда я стою рядом с полулегковесами, мне не кажется, что у нас схожие габариты. Мне нравится Каттар, но я не собираюсь подниматься только для того, чтобы стать номером два. Я рискну, только если буду знать, что могу стать номером один, и я собираюсь это выяснить», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Напомним, свой последний поединок Стерлинг провёл в августе, на UFC 292. Тогда американец уступил Шону О'Мэлли и потерял таким образом титул чемпиона легчайшего веса.