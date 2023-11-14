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Алджамейн Стерлинг рассказал о потенциальных соперниках на следующий бой

Алджамейн Стерлинг рассказал о потенциальных соперниках на следующий бой
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о том, каких соперников ему предлагал промоушен в последнее время.

«Из последних новостей: мне предложили в соперники Келвина Каттара и ещё двух бойцов. Двое других были моими друзьями, так что я сразу отклонил их кандидатуры. Кроме того, один из них был после поражения. Что касается Келвина Каттара, то он находится в рейтинге выше всех», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Напомним, свой последний поединок Стерлинг провёл в августе, на UFC 292. Тогда американец уступил Шону О'Мэлли и потерял таким образом титул чемпиона легчайшего веса.

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