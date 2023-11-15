Пимблетт: для меня бой с Фергюсоном — безвыигрышная ситуация

Звёздный британский легковес Пэдди Пимблетт высказался по поводу своего поединка с Тони Фергюсоном.

«Для меня этот бой – безвыигрышная ситуация, и плевать, кто там что говорит. У Тони серия из шести поражений. И, когда я выиграю, все скажут, что это же Тони Фергюсон, с ним уже покончено.

А если проиграю – не думаю, что это произойдёт, но, если я проиграю, все скажут, что я проиграл Фергюсону, с которым уже покончено. Так что для меня этот матч совсем не выгоден, но, как я уже говорил прежде, я никогда не отказываюсь от поединков.

Мне назвали имя Тони Фергюсона, и я подписал контракт. Дерусь с легендой, будущим членом Зала славы – смотрю на это именно так. Будет огромным удовольствием разделить клетку с такой легендой», – приводит слова Пимблетта MMA News.