Царукян объяснил, в чём его главное преимущество перед Дариушем

Армянский боец UFC Арман Царукян рассказал, что видит своим преимуществом перед Бенеилом Дариушем, бой с которым станет главным событием турнира UFC Fight Night, назначенного на 2 декабря.

«Фанаты могут ожидать лучшее выступление от Армана Царукяна. Будет лучший нокаут. Определённо, будет досрочное завершение боя. Если я хочу бороться за титул, то надо совершать нокаут. Если я выиграю неуверенно, то люди скажут: «Оливейра нокаутировал его, а ты еле победил, о чём ты говоришь?». Поэтому я должен показать себя и отправить его в нокаут.

Честно говоря, мне очень нравится Дариуш. Я очень сильно уважаю этого парня. До [Матеуша] Гамрота я никогда не дрался пять раундов. Теперь у меня есть опыт, я знаю, как распределять силу. Бенеил, в свою очередь, никогда не проводил пятираундовые бои, что хорошо. Надеюсь, что и в этот раз не будет пяти раундов. Я хочу прикончить его раньше», — заявил Царукян в интервью Middle Easy.

Напомним, в поединке с Матеушем Гамротом в июне 2022 года Царукян потерпел поражение. Судьи отдали победу польскому бойцу единогласным решением.