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Дисквалифицированный Усман Нурмагомедов может сохранить титул Bellator

Дисквалифицированный Усман Нурмагомедов может сохранить титул Bellator
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Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов, проваливший тест на допинг, может сохранить за собой титул чемпиона.

Согласно интервью президента Bellator Скотта Кокера для MMA Fighting, лига определится с решением после того, как получит результат пробы В.

В свою очередь, Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, заявил, что Нурмагомедов также проведёт реванш с Брентом Примусом, которого победил в полуфинале Гран-при Bellator.

Информацию о том, что Нурмагомедов остаётся бойцом промоушена, подтвердил и комментатор Bellator Джон Маккарти.

Нурмагомедов остаётся непобедимым на профессиональной арене. На его счету 17 побед в 17 поединках, 8 из которых он завершил досрочно.

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