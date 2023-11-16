Умар Кремлёв встретился с Папой Римским и подарил ему символический ринг

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кремлёв также преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.

Фото: Телеграм-канал Умара Кремлёва

«Вера и спорт всегда должны следовать вместе и в одном направлении. Так и каждый спортсмен должен быть духовно насыщенным, а каждый верующий — следить за своим здоровьем!

IBA для каждого его участника, спортсмена, тренера, функционера — это боксёрский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь.

Мы стремимся к миру во всём мире и полному единению всех людей на планете. Веруйте, и тогда непременно мир будет ярче и добрее, а вы будете полны благодати. Аминь», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.