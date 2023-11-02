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Бетербиев рассказал, какие изменения произошли в боксе благодаря Умару Кремлёву

Бетербиев рассказал, какие изменения произошли в боксе благодаря Умару Кремлёву
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Российский непобеждённый боксёр полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг) Артур Бетербиев поздравил своего соотечественника Умара Кремлёва с днём рождения, а также отметил его достижения на посту президента Международной боксёрской ассоциации (IBA). 1 ноября Кремлёву исполнился 41 год.

«Хочу поздравить с днём рождения своего дорогого друга и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва. Благодаря вам мир бокса стал развиваться совсем по-другому! Появились новые крупные турниры, хорошие призовые, наконец-то, спортсменов услышали и начали понимать. Желаю огромного счастья, благополучия, здоровья и исполнения всех мечтаний. Пусть каждый новый день приносит новые возможности и достижения на пути к успеху», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

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