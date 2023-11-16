Валуев отреагировал на следующий поединок Бивола

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, поделился мнением о назначении поединка между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.

«Рад, что Дмитрий возвращается в дело и проведёт защиту своего титула. Пока не изучал бои его оппонента, чтобы дать ему полную оценку, но думаю, что бой привлечёт внимание большой аудитории. Жаль, что его поединок будет в тени боёв Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Всё же Бивол обладает чемпионским титулом, и достоин того, чтобы возглавлять турниры. Тем не менее это будет яркий турнир с большой телеаудиторией», — приводит слова Валуева Metaratings.

Кард турнира:

Энтони Джошуа (26-3-0) – Отто Валлин (26-1-0);

Дмитрий Бивол (21-0-0) – Линдон Артур (23-1-0);

Даниэль Дюбуа (19-2-0) – Джаррелл Миллер (26-0-1);

Филип Хргович (16-0-0) – Марк де Мори (41-2-2);

Арсланбек Махмудов (18-0-0) – Агит Кабайел (23-0-0);

Фрэнк Санчес (23-0-0) – Джуниор Фа (20-2-0).